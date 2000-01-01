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Тротуарная плитка от производителя

Мы производим 1500 кв. метров плитки в день. На складе всегда в наличии около 20 000 кв. метров.

Прессованная тротуарная плитка

Лучшая цена Голландский кирпич (h=40 мм)
Голландский кирпич (h=40 мм)
размер 100х200х40 мм100х200х40 мм
количество 50 шт/м250 шт/м2
  • 430р/м2 - Серый цвет
  • 500р/м2 - Красный цвет
  • 520р/м2 - Коричневый цвет
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Лучшая цена Английский булыжник малый + большой
Английский булыжник малый + большой
размер 160х160/240х60 мм160х160/240х60 мм
количество 30 шт/м230 шт/м2
  • 460р/м2 - Серый цвет
  • 560р/м2 - Красный цвет
  • 580р/м2 - Коричневый цвет
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Лучшая цена Тротуарная плитка 40х40х4 Квадрат
Тротуарная плитка 40х40х4 Квадрат
размер 400х400х40 мм400х400х40 мм
количество 6.25 шт/м26.25 шт/м2
  • 460р/м2 - Серый цвет
  • 530р/м2 - Красный цвет
  • 550р/м2 - Коричневый цвет
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Тротуарная плитка Квадрат 50х50x7
Тротуарная плитка Квадрат 50х50x7
размер 500х500х70 мм500х500х70 мм
количество 4 шт/м24 шт/м2
  • 600р/м2 - Серый цвет
  • 120р/м2 - Красный цвет
  • 750р/м2 - Коричневый цвет
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Лучшая цена Тротуарная плитка Квадрат 30х30х6
Тротуарная плитка Квадрат 30х30х6
размер 300х300х60 мм300х300х60 мм
количество 11 шт/м211 шт/м2
  • 460р/м2 - Серый цвет
  • 540р/м2 - Красный цвет
  • 560р/м2 - Коричневый цвет
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Тротуарная плитка 8 Кирпичей 50х50х7
Тротуарная плитка 8 Кирпичей 50х50х7
размер 500х500х70 мм500х500х70 мм
количество 4 шт/м24 шт/м2
  • 600р/м2 - Серый цвет
  • 720р/м2 - Красный цвет
  • 750р/м2 - Коричневый цвет
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Лучшая цена Тротуарная плитка Квадрат 30х30х3
Тротуарная плитка Квадрат 30х30х3
размер 300х300х30 мм300х300х30 мм
количество 11 шт/м211 шт/м2
  • 430р/м2 - Серый цвет
  • 480р/м2 - Красный цвет
  • 500р/м2 - Коричневый цвет
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Лучшая цена Тротуарная плитка 40х40х5 8 Кирпичей
Тротуарная плитка 40х40х5 8 Кирпичей
размер 400х400х50 мм400х400х50 мм
количество 6.25 шт/м26.25 шт/м2
  • 450р/м2 - Серый цвет
  • 530р/м2 - Красный цвет
  • 550р/м2 - Коричневый цвет
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Лучшая цена Голландский кирпич (h=60 мм)
Голландский кирпич (h=60 мм)
размер 100х200х60 мм100х200х60 мм
количество 50 шт/м250 шт/м2
  • 460р/м2 - Серый цвет
  • 560р/м2 - Красный цвет
  • 580р/м2 - Коричневый цвет
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Лучшая цена Голландский кирпич (h=80 мм)
Голландский кирпич (h=80 мм)
размер 100х200х80 мм100х200х80 мм
количество 50 шт/м250 шт/м2
Цена
550 руб/м2 - Серый цвет
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Лучшая цена Английский булыжник малый
Английский булыжник малый
размер 160х160х60 мм160х160х60 мм
количество 39 шт/м239 шт/м2
Цена за 1 м2
460 руб/м2 - Серый цвет
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Лучшая цена Английский булыжник большой
Английский булыжник большой
размер 160х240х60 мм160х240х60 мм
количество 26 шт/м226 шт/м2
Цена
460 руб/м2 - Серый цвет
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Лучшая цена Тротуарная плитка Квадрат 30х30х4
Тротуарная плитка Квадрат 30х30х4
размер 300х300х40 мм300х300х40 мм
количество 11 шт/м211 шт/м2
Цена за 1 м2
450 руб/м2 - Серый цвет
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Тротуарная плитка Квадрат 30х30х8
Тротуарная плитка Квадрат 30х30х8
размер 300х300х80 мм300х300х80 мм
количество 11 шт/м211 шт/м2
Цена за 1 м2
600 руб/м2 - Серый цвет
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Тротуарная плитка 40х40x8 Квадрат
Тротуарная плитка 40х40x8 Квадрат
размер 400х400х80 мм400х400х80 мм
количество 6.25 шт/м26.25 шт/м2
Цена за 1 м2
550 руб/м2 - Серый цвет
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Бетонные блоки

Лучшая цена 90x190x390 - Полнотелый блок для перегородок КСР-ПР-39-150- F75-2200
90x190x390 - Полнотелый блок для перегородок КСР-ПР-39-150- F75-2200
размер 90x190x390 мм90x190x390 мм
количество 12,5 шт/м212,5 шт/м2
32,32 руб/м2 - цвет
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Лучшая цена 80x188x390 - Полнотелый блок для перегородок КСР-ПР-39-100- F75-2200 (СКЦ-3ЛК-80)
80x188x390 - Полнотелый блок для перегородок КСР-ПР-39-100- F75-2200 (СКЦ-3ЛК-80)
размер 80x188x390 мм80x188x390 мм
количество 12,5 шт/м212,5 шт/м2
29,08 руб/м2 - цвет
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Лучшая цена 80x188x390 - Пустотелый блок для перегородок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1500 (СКЦ-3Л-80)
80x188x390 - Пустотелый блок для перегородок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1500 (СКЦ-3Л-80)
размер 80x190x390 мм80x190x390 мм
количество 12,5 шт/м212,5 шт/м2
24,76 руб/м2 - цвет
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Лучшая цена 90x190x390 - Пустотелый блок для перегородок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1500 (СКЦ-3Л)
90x190x390 - Пустотелый блок для перегородок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1500 (СКЦ-3Л)
размер 90x190x390 мм90x190x390 мм
количество 12,5 шт/м212,5 шт/м2
28 руб/м2 - цвет
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Лучшая цена 140х190х390 - Двухпустотный бетонный блок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1250
140х190х390 - Двухпустотный бетонный блок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1250
размер 140х190х390 мм140х190х390 мм
количество 12,5 шт/м212,5 шт/м2
38,80 руб/м2 - цвет
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Лучшая цена 190x190x390 - Двухпустотный стеновой блок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1100 (СКЦ-1Л)
190x190x390 - Двухпустотный стеновой блок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1100 (СКЦ-1Л)
размер 190x190x390 мм190x190x390 мм
количество 12,5 шт/м212,5 шт/м2
43,12 руб/м2 - цвет
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Лучшая цена 190х190х390 - Полнотелый фундаментный блок КСР-ПР-39-150- F75-2200 (СКЦ-1ПЛП)
190х190х390 - Полнотелый фундаментный блок КСР-ПР-39-150- F75-2200 (СКЦ-1ПЛП)
размер 190x190x390 мм190x190x390 мм
количество 12,5 шт/м212,5 шт/м2
60,40 руб/м2 - цвет
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Лучшая цена 190x190x390 - Семищелевой стеновой блок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1400 (СКЦ-1ЛГ)
190x190x390 - Семищелевой стеновой блок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1400 (СКЦ-1ЛГ)
размер 190x190x390 мм190x190x390 мм
количество 12,5 шт/м212,5 шт/м2
49,60 руб/м2 - цвет
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240х190х390 - Полнотелый фундаментный блок КСР-ПР-39-150- F75-2200 (СКЦ-3ПР)
240х190х390 - Полнотелый фундаментный блок КСР-ПР-39-150- F75-2200 (СКЦ-3ПР)
размер 240х190х390 мм240х190х390 мм
количество 12,5 шт/м212,5 шт/м2
82 руб/м2 - цвет
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