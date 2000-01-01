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Тротуарная плитка от производителя
Мы производим 1500 кв. метров плитки в день. На складе всегда в наличии около 20 000 кв. метров.
Прессованная тротуарная плитка
Голландский кирпич (h=40 мм)
100х200х40 мм
50 шт/м2
430р/м
2
- Серый цвет
500р/м
2
- Красный цвет
520р/м
2
- Коричневый цвет
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Английский булыжник малый + большой
160х160/240х60 мм
30 шт/м2
460р/м
2
- Серый цвет
560р/м
2
- Красный цвет
580р/м
2
- Коричневый цвет
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Тротуарная плитка 40х40х4 Квадрат
400х400х40 мм
6.25 шт/м2
460р/м
2
- Серый цвет
530р/м
2
- Красный цвет
550р/м
2
- Коричневый цвет
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Тротуарная плитка Квадрат 50х50x7
500х500х70 мм
4 шт/м2
600р/м
2
- Серый цвет
120р/м
2
- Красный цвет
750р/м
2
- Коричневый цвет
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Тротуарная плитка Квадрат 30х30х6
300х300х60 мм
11 шт/м2
460р/м
2
- Серый цвет
540р/м
2
- Красный цвет
560р/м
2
- Коричневый цвет
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Тротуарная плитка 8 Кирпичей 50х50х7
500х500х70 мм
4 шт/м2
600р/м
2
- Серый цвет
720р/м
2
- Красный цвет
750р/м
2
- Коричневый цвет
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Тротуарная плитка Квадрат 30х30х3
300х300х30 мм
11 шт/м2
430р/м
2
- Серый цвет
480р/м
2
- Красный цвет
500р/м
2
- Коричневый цвет
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Тротуарная плитка 40х40х5 8 Кирпичей
400х400х50 мм
6.25 шт/м2
450р/м
2
- Серый цвет
530р/м
2
- Красный цвет
550р/м
2
- Коричневый цвет
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Голландский кирпич (h=60 мм)
100х200х60 мм
50 шт/м2
460р/м
2
- Серый цвет
560р/м
2
- Красный цвет
580р/м
2
- Коричневый цвет
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Голландский кирпич (h=80 мм)
100х200х80 мм
50 шт/м2
Цена
550 руб/м
2
- Серый цвет
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Английский булыжник малый
160х160х60 мм
39 шт/м2
Цена за 1 м2
460 руб/м
2
- Серый цвет
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Английский булыжник большой
160х240х60 мм
26 шт/м2
Цена
460 руб/м
2
- Серый цвет
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Тротуарная плитка Квадрат 30х30х4
300х300х40 мм
11 шт/м2
Цена за 1 м2
450 руб/м
2
- Серый цвет
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Тротуарная плитка Квадрат 30х30х8
300х300х80 мм
11 шт/м2
Цена за 1 м2
600 руб/м
2
- Серый цвет
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Тротуарная плитка 40х40x8 Квадрат
400х400х80 мм
6.25 шт/м2
Цена за 1 м2
550 руб/м
2
- Серый цвет
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Бетонные блоки
90x190x390 - Полнотелый блок для перегородок КСР-ПР-39-150- F75-2200
90x190x390 мм
12,5 шт/м2
32,32 руб/м
2
- цвет
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80x188x390 - Полнотелый блок для перегородок КСР-ПР-39-100- F75-2200 (СКЦ-3ЛК-80)
80x188x390 мм
12,5 шт/м2
29,08 руб/м
2
- цвет
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80x188x390 - Пустотелый блок для перегородок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1500 (СКЦ-3Л-80)
80x190x390 мм
12,5 шт/м2
24,76 руб/м
2
- цвет
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90x190x390 - Пустотелый блок для перегородок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1500 (СКЦ-3Л)
90x190x390 мм
12,5 шт/м2
28 руб/м
2
- цвет
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140х190х390 - Двухпустотный бетонный блок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1250
140х190х390 мм
12,5 шт/м2
38,80 руб/м
2
- цвет
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190x190x390 - Двухпустотный стеновой блок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1100 (СКЦ-1Л)
190x190x390 мм
12,5 шт/м2
43,12 руб/м
2
- цвет
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190х190х390 - Полнотелый фундаментный блок КСР-ПР-39-150- F75-2200 (СКЦ-1ПЛП)
190x190x390 мм
12,5 шт/м2
60,40 руб/м
2
- цвет
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190x190x390 - Семищелевой стеновой блок КСР-ПР-ПС-39-100- F75-1400 (СКЦ-1ЛГ)
190x190x390 мм
12,5 шт/м2
49,60 руб/м
2
- цвет
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240х190х390 - Полнотелый фундаментный блок КСР-ПР-39-150- F75-2200 (СКЦ-3ПР)
240х190х390 мм
12,5 шт/м2
82 руб/м
2
- цвет
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